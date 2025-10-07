Cégjegyzék
Cubic Telecom
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack Szoftvermérnök

Cubic Telecom Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések

A medián Full-Stack Szoftvermérnök kompenzációs in Ireland csomag a Cubic Telecom cégnél összesen €57K yearként. Tekintsd meg a Cubic Telecom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Összesen évente
€57K
Szint
L1
Alapbér
€57K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Cubic Telecom?

€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Cubic Telecom cégnél in Ireland évi €88,863 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cubic Telecom cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €56,972.

Egyéb források