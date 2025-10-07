Cégjegyzék
Cruise
Cruise Data Architect Fizetések United States helyen

Az átlagos Data Architect teljes kompenzáció in United States a Cruise cégnél $40.5K és $57.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Cruise teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Cruise cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Data Architect pozícióra a Cruise cégnél in United States évi $634,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cruise cégnél a Data Architect szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $401,000.

