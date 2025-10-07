Cégjegyzék
Cruise
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Rendszermérnök

  • United States

Cruise Rendszermérnök Fizetések United States helyen

A Rendszermérnök kompenzáció in United States a Cruise cégnél $165K yearként a L3 szinthez és $520K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $330K. Tekintsd meg a Cruise teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
Software Engineer(Belépő szint)
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
Senior Software Engineer I
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
Senior Software Engineer II
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
Staff Software Engineer
$520K
$234K
$238K
$46.9K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Cruise cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Rendszermérnök pozícióra a Cruise cégnél in United States évi $531,531 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cruise cégnél a Rendszermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $346,100.

Egyéb források