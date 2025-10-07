A Webhely Megbízhatósági Mérnök kompenzáció in United States a Cruise cégnél $222K yearként a L3 szinthez és $524K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $365K. Tekintsd meg a Cruise teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
$222K
$138K
$55K
$28.8K
L4
$290K
$173K
$86.5K
$31K
L5
$352K
$195K
$127K
$29.7K
L6
$524K
$249K
$201K
$73.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Cruise cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.