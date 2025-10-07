A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Cruise cégnél $219K yearként a L3 szinthez és $603K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $294K. Tekintsd meg a Cruise teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
$219K
$147K
$50.7K
$21.1K
L4
$327K
$190K
$75.4K
$61K
L5
$476K
$221K
$210K
$44.6K
L6
$603K
$250K
$284K
$69.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Cruise cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.