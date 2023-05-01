Cégkönyvtár
Crossover Health
Crossover Health Fizetések

Crossover Health fizetési tartománya $39,322 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $154,350 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Crossover Health. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $145K
Ügyfélszolgálat
$39.3K
Marketing
$110K

Termékdizájner
$154K
GYIK

The highest paying role reported at Crossover Health is Termékdizájner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $154,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crossover Health is $127,723.

Egyéb források