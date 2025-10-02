Cégjegyzék
Criteo
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós
  • L3

Adattudós Szint

L3

Szintek a cégnél: Criteo

Szintek összehasonlítása
  1. L2Data Scientist I
  2. L3Data Scientist II
  3. L4Senior Data Scientist
    4. Mutasd 3 További szintek
Átlag Éves Teljes kompenzáció
€73,175
Alapfizetés
€68,774
Részvényopció ()
€727
Bónusz
€3,674

€160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési adatok
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Criteo cégnél

Kapcsolódó cégek

  • FactSet
  • Gartner
  • Quotient Technology
  • Ping Identity
  • PubMatic
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források