A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in India csomag a CRISIL cégnél összesen ₹1.09M yearként. Tekintsd meg a CRISIL teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Összesen évente
₹1.09M
Szint
L01
Alapbér
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹98.9K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a CRISIL cégnél in India évi ₹7,787,842 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CRISIL cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,087,588.

