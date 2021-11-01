Cégkönyvtár
CrimsonLogic
CrimsonLogic Fizetések

CrimsonLogic fizetési tartománya $57,900 teljes kompenzációban évente Adatelemző alsó végén $77,723 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól CrimsonLogic. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $62.8K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adatelemző
$57.9K
Termékvezető
$77.7K

GYIK

The highest paying role reported at CrimsonLogic is Termékvezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $77,723. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CrimsonLogic is $62,819.

Egyéb források