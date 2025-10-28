Cégjegyzék
Continental
Continental Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Hungary a Continental cégnél HUF 15.17M yearként a Software Engineer szinthez és HUF 19.75M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Hungary csomag összesen HUF 16.75M. Tekintsd meg a Continental teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Mik a karrierszintek a Continental?

Gépi tanulás mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Continental cégnél in Hungary évi HUF 23,500,421 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Continental cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Hungary jelentett medián éves teljes kompenzáció HUF 16,750,059.

Egyéb források