A Szoftvermérnök kompenzáció in Hungary a Continental cégnél HUF 15.17M yearként a Software Engineer szinthez és HUF 19.75M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Hungary csomag összesen HUF 16.75M. Tekintsd meg a Continental teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
