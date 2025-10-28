Cégjegyzék
Continental
Continental Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in India csomag a Continental cégnél összesen ₹2.8M yearként.

Medián fizetési csomag
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹2.8M
Szint
L2
Alapbér
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Continental?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Continental cégnél in India évi ₹2,852,770 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Continental cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,802,692.

Egyéb források