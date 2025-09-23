Cégjegyzék
CommerceHub
CommerceHub Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Spain csomag a CommerceHub cégnél összesen €58.6K yearként. Tekintsd meg a CommerceHub teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Összesen évente
€58.6K
Szint
L2
Alapbér
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€5.3K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
16 Év
Mik a karrierszintek a CommerceHub?

€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a CommerceHub cégnél in Spain évi €104,846 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CommerceHub cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €58,060.

