Comcast
Comcast Műszaki programvezető Fizetések Philadelphia Area helyen

A medián Műszaki programvezető kompenzációs in Philadelphia Area csomag a Comcast cégnél összesen $155K yearként. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Összesen évente
$155K
Szint
L5
Alapbér
$155K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Műszaki programvezető pozícióra a Comcast cégnél in Philadelphia Area évi $215,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Comcast cégnél a Műszaki programvezető szerepkörre in Philadelphia Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $160,800.

