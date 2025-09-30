A Szoftvermérnök kompenzáció in Philadelphia Area a Comcast cégnél $89.6K yearként a I szinthez és $361K yearként a Distinguished Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Philadelphia Area csomag összesen $153K. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer 1
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
15%
ÉV 1
15%
ÉV 2
15%
ÉV 3
15%
ÉV 4
40%
ÉV 5
A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
