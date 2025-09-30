Cégjegyzék
Comcast Szoftvermérnök Fizetések Northern Virginia Washington DC helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Northern Virginia Washington DC a Comcast cégnél $155K yearként a III szinthez és $635K yearként a Fellow szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Northern Virginia Washington DC csomag összesen $170K. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer 1
I(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$155K
$131K
$16.4K
$7.8K
Senior Engineer
$183K
$165K
$8.3K
$9.8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Comcast in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $635,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Szoftvermérnök role in Northern Virginia Washington DC is $176,000.

