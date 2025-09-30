A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Comcast cégnél összesen $145K yearként a Senior Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $200K. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Engineer
$145K
$145K
$0
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
15%
ÉV 1
15%
ÉV 2
15%
ÉV 3
15%
ÉV 4
40%
ÉV 5
A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
