  Fizetések
  Terméktervező

  Összes Terméktervező fizetés

  United Kingdom

Comcast Terméktervező Fizetések United Kingdom helyen

A medián Terméktervező kompenzációs in United Kingdom csomag a Comcast cégnél összesen £68.3K yearként. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£68.3K
Szint
hidden
Alapbér
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£4.9K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



UX Tervező

GYIK

Comcast in United Kingdom में Terméktervező के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £88,905 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Comcast में Terméktervező भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £46,539 है।

