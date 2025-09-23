Cégjegyzék
Comcast
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Vezetési tanácsadó

  • Összes Vezetési tanácsadó fizetés

Comcast Vezetési tanácsadó Fizetések

Az átlagos Vezetési tanácsadó teljes kompenzáció in Austria a Comcast cégnél €44.1K és €64.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€50.6K - €57.7K
Austria
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Vezetési tanácsadó beküldésres itt: Comcast van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

€142K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Vezetési tanácsadó ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a Comcast cégnél in Austria évi €64,262 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Comcast cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in Austria jelentett medián éves teljes kompenzáció €44,112.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Comcast cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források