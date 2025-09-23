Cégjegyzék
Comcast
Itt dolgozik? Igényelje cégét
  • Fizetések
  • Emberi erőforrások

  • Összes Emberi erőforrások fizetés

Comcast Emberi erőforrások Fizetések

A medián Emberi erőforrások kompenzációs in United States csomag a Comcast cégnél összesen $127K yearként. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Comcast
Delivery Lead
Philadelphia, PA
Összesen évente
$127K
Szint
L5
Alapbér
$112K
Stock (/yr)
$15K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Comcast?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Emberi erőforrások sa Comcast in United States ay may taunang kabuuang bayad na $307,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Comcast para sa Emberi erőforrások role in United States ay $124,000.

Egyéb források