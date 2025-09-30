Cégjegyzék
Comcast
Comcast Pénzügyi elemző Fizetések Philadelphia Area helyen

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in Philadelphia Area csomag a Comcast cégnél összesen $93.1K yearként. Tekintsd meg a Comcast teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Comcast
Sr Financial Analyst
Philadelphia, PA
Összesen évente
$93.1K
Szint
-
Alapbér
$85K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$8.1K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Pénzügyi elemző at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Pénzügyi elemző role in Philadelphia Area is $88,000.

