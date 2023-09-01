Cégjegyzék
Columbia Capital
    • Rólunk

    Columbia Capital is a venture capital firm that partners with entrepreneurs to build category-defining businesses in wireless, broadband, media, and enterprise information technology investing.

    colcap.com
    Weboldal
    1989
    Alapítás éve
    45
    Alkalmazottak száma
    Központ

