Collectors Fizetések

A Collectors fizetése $149,250 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki programvezető pozícióhoz az alsó végén $450,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Collectors. Utoljára frissítve: 10/13/2025
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Collectors cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
