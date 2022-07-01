Cégjegyzék
Collectors
Collectors Fizetések

A Collectors fizetése $149,250 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki programvezető pozícióhoz az alsó végén $450,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Collectors. Utoljára frissítve: 10/13/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $179K
Szoftvermérnöki vezető
Median $450K
Marketing
$201K

Termékmenedzser
$294K
Műszaki programvezető
$149K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Collectors cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Collectors cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $450,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Collectors cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $201,000.

