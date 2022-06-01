Cogent Fizetések

A Cogent fizetése $2,920 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $163,080-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Cogent . Utoljára frissítve: 11/22/2025