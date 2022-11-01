CodeMettle Fizetések

Cégjegyzék
CodeMettle
A CodeMettle fizetése $79,600 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $120,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a CodeMettle. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Szoftvermérnök
Median $120K

Full-Stack szoftvermérnök

Terméktervező
$79.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a CodeMettle cégnél: Szoftvermérnök évi $120,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CodeMettle cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $99,800.

