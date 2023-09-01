Cégjegyzék
Codemagic
Codemagic Fizetések

A Codemagic fizetése $59,471 éves teljes kompenzációtól egy Alapító pozícióhoz az alsó végén $66,840-ig egy Projektmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Codemagic. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Alapító
$59.5K
Projektmenedzser
$66.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Codemagic cégnél: Projektmenedzser at the Common Range Average level évi $66,840 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Codemagic cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $63,155.

