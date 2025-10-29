Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in France csomag a CNOVA cégnél összesen €38.3K yearként. Tekintsd meg a CNOVA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Összesen évente
€38.3K
Szint
L2
Alapbér
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a CNOVA cégnél in France évi €61,072 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CNOVA cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €38,301.

