CNA Insurance Biztosításmatematikus Fizetések

A medián Biztosításmatematikus kompenzációs in United States csomag a CNA Insurance cégnél összesen $155K yearként. Tekintsd meg a CNA Insurance teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Összesen évente
$155K
Szint
Actuarial Consultant
Alapbér
$141K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$14.1K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a CNA Insurance?
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Biztosításmatematikus pozícióra a CNA Insurance cégnél in United States évi $228,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CNA Insurance cégnél a Biztosításmatematikus szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $151,700.

