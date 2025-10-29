Cégjegyzék
CME Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Lebanon csomag a CME cégnél összesen LBP 10.3B yearként. Tekintsd meg a CME teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Összesen évente
LBP 10.3B
Szint
L3
Alapbér
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bónusz
LBP 1.34B
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a CME cégnél in Lebanon évi LBP 2,686,433,070 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CME cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Lebanon jelentett medián éves teljes kompenzáció LBP 2,686,433,070.

