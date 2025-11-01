Cégjegyzék
Clickhouse
Clickhouse Szoftvermérnök Fizetések

Tekintsd meg a Clickhouse teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€131K - €152K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€121K€131K€152K€169K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Clickhouse cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Clickhouse cégnél in Germany évi €169,174 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Clickhouse cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €120,838.

