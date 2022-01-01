Cégkönyvtár
ClearTax
ClearTax Fizetések

ClearTax fizetési tartománya $11,907 teljes kompenzációban évente Üzleti elemző alsó végén $103,809 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól ClearTax. Utoljára frissítve: 8/24/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $16.8K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $104K

Üzleti elemző
$11.9K
Üzletfejlesztés
$19.8K
Termékdizájner
$30.7K
Programmenedzser
$13K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A ClearTax-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a ClearTax-nél a Szoftverfejlesztési vezető, évi $103,809 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A ClearTax-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $27,941.

