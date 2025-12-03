Cégjegyzék
ClearPoint Strategy
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

ClearPoint Strategy Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United States a ClearPoint Strategy cégnél $59.5K és $81.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a ClearPoint Strategy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$63.7K - $77K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$59.5K$63.7K$77K$81.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnök beküldésres itt: ClearPoint Strategy van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a ClearPoint Strategy?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ClearPoint Strategy cégnél in United States évi $81,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ClearPoint Strategy cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $59,500.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a ClearPoint Strategy cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Pinterest
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Amazon
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/clearpoint-strategy/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.