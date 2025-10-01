Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a CLEAR cégnél $217K yearként a Software Engineer II szinthez és $353K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $223K. Tekintsd meg a CLEAR teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

30%

ÉV 2

50%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A CLEAR cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (30.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (50.00% éves)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a CLEAR cégnél in New York City Area évi $352,750 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CLEAR cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $215,000.

Egyéb források