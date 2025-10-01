A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a CLEAR cégnél $217K yearként a Software Engineer II szinthez és $353K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $223K. Tekintsd meg a CLEAR teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
20%
ÉV 1
30%
ÉV 2
50%
ÉV 3
A CLEAR cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (30.00% éves)
50% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (50.00% éves)
