CLEAR Fizetések

CLEAR fizetési tartománya $6,651 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $418,000 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól CLEAR. Utoljára frissítve: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.
20%
ÉV 1
30%
ÉV 2
50%
ÉV 3
A CLEAR-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:
20% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (20.00% évente)
30% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (30.00% évente)
50% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (50.00% évente)
Látogasson el a Levels.fyi közösségbe, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karrier tanácsokat kapjon és még többet.