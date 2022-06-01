Cégkönyvtár
CLEAR
Itt dolgozik? Igényelje cégét

CLEAR Fizetések

CLEAR fizetési tartománya $6,651 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $418,000 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól CLEAR. Utoljára frissítve: 8/24/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Szoftverfejlesztési vezető
Median $418K
Termékdizájner
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Termékvezető
Median $250K
Technikai projektmenedzser
Median $200K
Üzleti működési vezető
$72.4K
Ügyfélszolgálat
$42K
Adattudós
$201K
Marketing
$121K
Toborzó
$191K
Értékesítés
$6.7K
Kiberbiztonság elemző
$113K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

20%

ÉV 1

30%

ÉV 2

50%

ÉV 3

Részvénytípus
RSU

A CLEAR-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 20% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (20.00% évente)

  • 30% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (30.00% évente)

  • 50% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (50.00% évente)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogasson el a Levels.fyi közösségbe, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karrier tanácsokat kapjon és még többet.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a CLEAR-nél a Szoftverfejlesztési vezető, évi $418,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A CLEAR-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $191,453.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a CLEAR-nél

Kapcsolódó cégek

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források