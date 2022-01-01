Cégkönyvtár
Clear Street
Clear Street Fizetések

Clear Street fizetési tartománya $112,435 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $323,339 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Clear Street. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Pénzügyi elemző
$284K
Informatikus
$112K

Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Clear Street-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (25.00% évente)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Clear Street-nél a Szoftverfejlesztő at the L5 level, évi $323,339 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Clear Street-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $231,000.

