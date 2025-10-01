Cégjegyzék
Clarivate Analytics Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Clarivate Analytics cégnél összesen ₹1.25M yearként. Tekintsd meg a Clarivate Analytics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹1.25M
Szint
L1
Alapbér
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Clarivate Analytics in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,162,186. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Szoftvermérnök role in Greater Bengaluru is ₹1,009,902.

