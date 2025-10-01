Cégjegyzék
Clarivate Analytics
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Adattudós Fizetések Greater Barcelona Area helyen

A medián Adattudós kompenzációs in Greater Barcelona Area csomag a Clarivate Analytics cégnél összesen €71.2K yearként. Tekintsd meg a Clarivate Analytics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Összesen évente
€71.2K
Szint
Senior
Alapbér
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€7.3K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Clarivate Analytics?

€142K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudós ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Clarivate Analytics cégnél in Greater Barcelona Area évi €77,329 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Clarivate Analytics cégnél a Adattudós szerepkörre in Greater Barcelona Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €72,610.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Clarivate Analytics cégnél

Kapcsolódó cégek

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források