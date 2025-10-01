A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Clari cégnél $135K yearként a L1 szinthez és $364K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $190K. Tekintsd meg a Clari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Clari cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Clari cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése