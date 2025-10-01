Cégjegyzék
Cégjegyzék
Clari
Clari Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Clari cégnél $135K yearként a L1 szinthez és $364K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $190K. Tekintsd meg a Clari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Software Engineer 1(Belépő szint)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Clari cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Clari cégnél in San Francisco Bay Area évi $363,757 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Clari cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $190,000.

