Cityblock Health Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in United States csomag a Cityblock Health cégnél összesen $173K yearként. Tekintsd meg a Cityblock Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Összesen évente
$173K
Szint
L2
Alapbér
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Cityblock Health cégnél in United States évi $193,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cityblock Health cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $173,000.

