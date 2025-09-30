A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a Citadel cégnél $408K yearként a L1 szinthez és $643K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $570K. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
