Citadel Szoftvermérnök Fizetések New York City Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a Citadel cégnél $408K yearként a L1 szinthez és $643K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $570K. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Citadel?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Rendszermérnök

Kvantitatív Fejlesztő

GYIK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Szoftvermérnök sa Citadel in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $875,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Citadel para sa Szoftvermérnök role in New York City Area ay $500,000.

Egyéb források