Citadel Informatikus (IT) Fizetések

A Informatikus (IT) kompenzáció a Citadel cégnél összesen $280K yearként a L1 szinthez. A medián yeares kompenzációs csomag összesen $395K. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 1 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Citadel?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Citadel cégnél évi $430,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Citadel cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $390,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Citadel cégnél

