Cégjegyzék
Citadel
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Pénzügyi elemző

  • Összes Pénzügyi elemző fizetés

  • New York City Area

Citadel Pénzügyi elemző Fizetések New York City Area helyen

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in New York City Area csomag a Citadel cégnél összesen $260K yearként. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Összesen évente
$260K
Szint
L1
Alapbér
$260K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
Mik a karrierszintek a Citadel?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Pénzügyi elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

El paquete salarial más alto reportado para un Pénzügyi elemző en Citadel in New York City Area está en una compensación total anual de $800,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Pénzügyi elemző in New York City Area es $250,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Citadel cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források