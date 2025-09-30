A Adattudós kompenzáció in New York City Area a Citadel cégnél $301K yearként a L1 szinthez és $625K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $291K. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
