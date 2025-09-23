Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Citadel Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a Citadel cégnél $294K yearként a L1 szinthez és $473K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $250K. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
Megtekintés 1 További szintek
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Citadel?

Befoglalt Munkakörök

Kvantitatív Kutató

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Citadel cégnél in United States évi $473,333 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Citadel cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $200,000.

Kiemelt állások

Egyéb források