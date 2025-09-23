Cégjegyzék
Citadel
  • Fizetések
  • Adatelemző

  • Összes Adatelemző fizetés

Citadel Adatelemző Fizetések

A medián Adatelemző kompenzációs in United States csomag a Citadel cégnél összesen $370K yearként. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Összesen évente
$370K
Szint
Analyst
Alapbér
$240K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$130K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Citadel?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

The highest paying salary package reported for a Adatelemző at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $515,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Adatelemző role in United States is $305,000.

