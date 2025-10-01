Cégjegyzék
Cisco
Cisco Pénzügyi elemző Fizetések Raleigh-Durham Area helyen

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in Raleigh-Durham Area csomag a Cisco cégnél összesen $116K yearként. Tekintsd meg a Cisco teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Összesen évente
$116K
Szint
L8
Alapbér
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bónusz
$13K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Cisco?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Cisco cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Cisco cégnél in Raleigh-Durham Area évi $132,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cisco cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in Raleigh-Durham Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $104,860.

