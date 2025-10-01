Cégjegyzék
Cisco Adattudós Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Adattudós kompenzáció in San Francisco Bay Area a Cisco cégnél $126K yearként a Grade 6 szinthez és $331K yearként a Grade 12 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $215K. Tekintsd meg a Cisco teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Megtekintés 3 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Cisco cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

Cisco in San Francisco Bay AreaAdattudós职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$331,333。
Cisco in San Francisco Bay AreaAdattudós职位的年度总薪酬中位数为$215,000。

