Cirrus Logic
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

  • United Kingdom

Cirrus Logic Hardvermérnök Fizetések United Kingdom helyen

A medián Hardvermérnök kompenzációs in United Kingdom csomag a Cirrus Logic cégnél összesen £73.8K yearként. Tekintsd meg a Cirrus Logic teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Összesen évente
£73.8K
Szint
Senior Engineer
Alapbér
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bónusz
£5.1K
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Cirrus Logic?

£121K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Hardvermérnök en Cirrus Logic in United Kingdom está en una compensación total anual de £152,372. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cirrus Logic para el puesto de Hardvermérnök in United Kingdom es £68,905.

