Cégjegyzék
Cirrus Logic
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

  • Edinburgh Metro Area

Cirrus Logic Hardvermérnök Fizetések Edinburgh Metro Area helyen

A medián Hardvermérnök kompenzációs in Edinburgh Metro Area csomag a Cirrus Logic cégnél összesen £82.5K yearként. Tekintsd meg a Cirrus Logic teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Összesen évente
£82.5K
Szint
L3
Alapbér
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bónusz
£5.3K
Cégnél töltött évek
8 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
Mik a karrierszintek a Cirrus Logic?

£121K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Hardvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

GYIK

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Hardvermérnök la Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de £152,372. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cirrus Logic pentru rolul de Hardvermérnök in Edinburgh Metro Area este £68,905.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Cirrus Logic cégnél

Kapcsolódó cégek

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források