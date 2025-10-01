Cégjegyzék
Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft Szoftvermérnök Fizetések Duluth-Superior Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Duluth-Superior Area csomag a Cirrus Aircraft cégnél összesen $76K yearként. Tekintsd meg a Cirrus Aircraft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Összesen évente
$76K
Szint
E 1
Alapbér
$76K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Cirrus Aircraft?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
