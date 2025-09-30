Cégjegyzék
CircleCI Szoftvermérnök Fizetések Greater Toronto Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a CircleCI cégnél CA$168K yearként a E2 szinthez és CA$191K yearként a E3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$187K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
E1
Associate Software Engineer(Belépő szint)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A CircleCI cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a CircleCI cégnél in Greater Toronto Area évi CA$224,924 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CircleCI cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Toronto Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$171,439.

Egyéb források